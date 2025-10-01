A Balatonba esett a nyugdíjas horgász, úgy kellett kihalászni

Csónakból pecázott a bajba jutott férfi. A vízirendőrök szeptember 30-án este a Fonyód előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy egy horgász a csónakjából a vízbe esett. A járőrök a helyszínre érve megtalálták a 71 éves kaposvári férfit, akit a szolgálati kisgéphajóba emeltek, majd épségben a partra vitték.

A rendőrök azt kérik, hogy aki a Balaton vízfelületén bajba kerül, vagy hasonló helyzetet lát, tegyen bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán.