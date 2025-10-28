október 28., kedd

1 órája

A helyszínen szörnyethalt a sofőr, mikor Lábodnál fának csapódott

Címkék#halálos baleset#baleset#autó

A helyszínen életét vesztette az a sofőr, aki autójával letért az úttestről, fának csapódott, majd egy árokban állt meg kedd hajnalban Lábod külterületén. A kocsiban csak a sofőr utazott, őt a nagyatádi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, valamint áramtalanították az autót. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Fotók: Nagyatád HTP

 

