A helyszínen szörnyethalt a sofőr, mikor Lábodnál fának csapódott

A helyszínen életét vesztette az a sofőr, aki autójával letért az úttestről, fának csapódott, majd egy árokban állt meg kedd hajnalban Lábod külterületén. A kocsiban csak a sofőr utazott, őt a nagyatádi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, valamint áramtalanították az autót. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Fotók: Nagyatád HTP