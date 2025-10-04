október 4., szombat

Közlekedési baleset

32 perce

A villanyoszlop állította meg az Audit a Balatonnál

Villanyoszlopnak csapódott egy Audi Gyenesdiáson pénteken nem sokkal éjfél után.

Sonline.hu

A brutális, nagyerejű becsapódást következtében a zöld Audi eleje teljesen összetört. A járművet vezető 20 éves sofőr és a hasonló korú utasai is könnyebb sérüléseket szenvedtek a baleset következtében. Társoldalunk, a Zaol.hu utánajárt annak, hogy mi okozhatta a balesetet. 

