Kiszúrta az ápoló szemét egy kanálnyéllel a beteg a kaposvári kórházban

A beteg és az ápoló a kaposvári kórház pszichiátriáján találkozott. Az elmebetegségben szenvedő férfi 2025 februárjában vonattal utazott Kaposvárra, mivel kóros elmeállapota miatt „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Az utcákon bolyongó, hajléktalan férfi zavartan viselkedett, ezért a kaposvári kórház zárt osztályára szállították.

Ezzel a fémkerettel, majd kanállal támadt az ápolóra a beteg

Fémkerettel, majd kanállal támadt az ápolóra

Kórtermi elhelyezését követően a férfit agresszivitása miatt hevederekkel kellett rögzíteni ágyához, azonban egy idő után a férfi a kezeit kiszabadította és az ágyvég fém keretével kezdett hadonászni. Először a sértett ápoló ért a beteghez és el akarta venni tőle a keretet. Azonban a beteg az ágyánál álló sértettet egy „árnynak” képzelte és úgy próbált meg végezni vele, hogy a kezében szorított, fém evőkanál nyelét nagy erővel az ápoló jobb szemébe szúrta.

A sértettnek a vádlott szúrása következtében jelentős vérzéssel járó olyan agyi sérülései alakultak ki, melyek életveszélyes állapotot idéztek elő. A sértettet azonnal megműtötték, ennek elmaradása esetén fennállt a halál bekövetkezésének reális esélye.

A Somogy Vármegyei Főügyészség közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyészség szerint kóros elmeállapota miatt képtelen volt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, vagy hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék, ezért nem büntethető. A főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a jelenleg előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt álló vádlott felmentése mellett arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el a kényszergyógykezelését.