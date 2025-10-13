október 13., hétfő

Hírt küldök be
Elmaradt jogdíjak

1 órája

Hamis szoftvereket vásárolt a marcali autószerelő, hatmillióval volt így beljebb

Címkék#autódiagnosztikai#jármű#internet#műhely

Az internetről szerezte be az autódiagnosztikai szoftvereket a marcali férfi. Az autószerelő közel hatmillió forint vagyoni hátrányt okozott.

Klein Péter Nándor

A terhelt a 2023 novemberében végrehajtott ellenőrzést megelőzően az internetről több, szerzői jogi oltalom alatt álló autódiagnosztikai eszközt és szoftvert vásárolt úgy, hogy tisztában volt azok hamis voltával.  A Marcali Járási Ügyészség szerzői jogok megsértésének bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy autószerelő műhelyt üzemeltető marcali férfival szemben. 

hamis szoftverekkel dolgozott az autószerelő
Hamis eszközöket foglaltak le a nyomozóhatóság emberei a marcali autószerelőnél 
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A kár egy részét megtérítette az autószerelő  

A férfi a megszerzéseket követően jogdíj megfizetése nélkül használta a programokat és az eszközöket a javításra átvett járművek vezérlőegységeivel való kommunikációhoz. A vádlott a lefoglalásig 12 jogtulajdonosnak összességében közel 6 millió forint vagyoni hátrányt okozott, amelynek egy részét a nyomozás során megtérítette. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, valamint a lefoglalt eszközök elkobzását indítványozta.  

 

