Hamis szoftvereket vásárolt a marcali autószerelő, hatmillióval volt így beljebb

A terhelt a 2023 novemberében végrehajtott ellenőrzést megelőzően az internetről több, szerzői jogi oltalom alatt álló autódiagnosztikai eszközt és szoftvert vásárolt úgy, hogy tisztában volt azok hamis voltával. A Marcali Járási Ügyészség szerzői jogok megsértésének bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy autószerelő műhelyt üzemeltető marcali férfival szemben.

Hamis eszközöket foglaltak le a nyomozóhatóság emberei a marcali autószerelőnél

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A kár egy részét megtérítette az autószerelő

A férfi a megszerzéseket követően jogdíj megfizetése nélkül használta a programokat és az eszközöket a javításra átvett járművek vezérlőegységeivel való kommunikációhoz. A vádlott a lefoglalásig 12 jogtulajdonosnak összességében közel 6 millió forint vagyoni hátrányt okozott, amelynek egy részét a nyomozás során megtérítette. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, valamint a lefoglalt eszközök elkobzását indítványozta.