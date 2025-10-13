59 perce
Hamis szoftvereket vásárolt a marcali autószerelő, hatmillióval volt így beljebb
Az internetről szerezte be az autódiagnosztikai szoftvereket a marcali férfi. Az autószerelő közel hatmillió forint vagyoni hátrányt okozott.
A terhelt a 2023 novemberében végrehajtott ellenőrzést megelőzően az internetről több, szerzői jogi oltalom alatt álló autódiagnosztikai eszközt és szoftvert vásárolt úgy, hogy tisztában volt azok hamis voltával. A Marcali Járási Ügyészség szerzői jogok megsértésének bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy autószerelő műhelyt üzemeltető marcali férfival szemben.
A kár egy részét megtérítette az autószerelő
A férfi a megszerzéseket követően jogdíj megfizetése nélkül használta a programokat és az eszközöket a javításra átvett járművek vezérlőegységeivel való kommunikációhoz. A vádlott a lefoglalásig 12 jogtulajdonosnak összességében közel 6 millió forint vagyoni hátrányt okozott, amelynek egy részét a nyomozás során megtérítette. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, valamint a lefoglalt eszközök elkobzását indítványozta.