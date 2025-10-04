október 4., szombat

Baleset

2 órája

Balaton: összeütközött két autó, mentőhelikoptert riasztottak!

Címkék#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#baleset#autó

Harsányi Miklós

Összeütközött két autó Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között.
Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között – közölte szombaton a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. – Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket.

mentőhelikopter, mentők
Összeütközött két autó, mentőhelikoptert riasztottak!
Fotóillusztrációk: MW

Somogyban a napokban brutális baleset történt Nagybajomban, mentőhelikoptert hívtak a sérültekhez. Kilenc tűzesethez és tíz műszaki mentéshez vonultak hétvégén a somogyi tűzoltókat. 

 

 

