Baleset
35 perce
Balaton: összeütközött két autó, mentőhelikoptert riasztottak!
Összeütközött két autó Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között.
– Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között – közölte szombaton a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. – Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket.
Somogyban a napokban brutális baleset történt Nagybajomban, mentőhelikoptert hívtak a sérültekhez. Kilenc tűzesethez és tíz műszaki mentéshez vonultak hétvégén a somogyi tűzoltókat.
