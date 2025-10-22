1 órája
Baleset az autópályán: most Kőröshegynél történt meg a baj
Baleset miatt lelassult a forgalom az M7-es autópálya főváros irányába vezető oldalán.
Képünk illusztráció.
Fotó: Matey István
Baleset történt az M7-es autópályának a Budapest felé vezető oldalán Kőröshegy térségében. A pontos körülmények tisztázása érdekében a rendőrség azonnal megkezdte a helyszíni szemlét.
Az érintett útszakaszon a hatósági intézkedések idejére a forgalom a baleset helyszíne mellett, korlátozottan halad, ami a megszokottnál lassabb áthaladást eredményezhet.
A hatóságok kérik az autósokat, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat és a megfelelő követési távolságot. Bár a jelentések szerint teljes útlezárásra és jelentős torlódásra nem kell számítani, a lassulás miatt érdemes lehet az utazási időt ennek megfelelően tervezni.