Autópálya

1 órája

Baleset az autópályán: most Kőröshegynél történt meg a baj

Baleset miatt lelassult a forgalom az M7-es autópálya főváros irányába vezető oldalán.

Baleset az autópályán: most Kőröshegynél történt meg a baj

Képünk illusztráció.

Fotó: Matey István

Baleset történt az M7-es autópályának a Budapest felé vezető oldalán Kőröshegy térségében. A pontos körülmények tisztázása érdekében a rendőrség azonnal megkezdte a helyszíni szemlét.

Az érintett útszakaszon a hatósági intézkedések idejére a forgalom a baleset helyszíne mellett, korlátozottan halad, ami a megszokottnál lassabb áthaladást eredményezhet. 

A hatóságok kérik az autósokat, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat és a megfelelő követési távolságot. Bár a jelentések szerint teljes útlezárásra és jelentős torlódásra nem kell számítani, a lassulás miatt érdemes lehet az utazási időt ennek megfelelően tervezni.

 

