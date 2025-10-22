Baleset az autópályán: most Kőröshegynél történt meg a baj

Baleset történt az M7-es autópályának a Budapest felé vezető oldalán Kőröshegy térségében. A pontos körülmények tisztázása érdekében a rendőrség azonnal megkezdte a helyszíni szemlét.

Az érintett útszakaszon a hatósági intézkedések idejére a forgalom a baleset helyszíne mellett, korlátozottan halad, ami a megszokottnál lassabb áthaladást eredményezhet.