Fennakadás

Baleset az M7-esen – több kilométeres a torlódás

Fotó: Huszár Márk

Baleset történt péntek délelőtt az M7-es autópályán, a 62-es kilométernél, az országhatár felé vezető oldalon. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek.

A forgalom jelenleg csak egy sávon halad, a torlódás meghaladja az öt kilométert – közölte az Útinform. A rendőrség arra kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.

A műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell számítani az érintett szakaszon.

 

