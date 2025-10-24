Fennakadás
2 órája
Baleset az M7-esen – több kilométeres a torlódás
Fotó: Huszár Márk
Baleset történt péntek délelőtt az M7-es autópályán, a 62-es kilométernél, az országhatár felé vezető oldalon. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek.
A forgalom jelenleg csak egy sávon halad, a torlódás meghaladja az öt kilométert – közölte az Útinform. A rendőrség arra kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
A műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell számítani az érintett szakaszon.
