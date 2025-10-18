október 18., szombat

Baleset az M7-esnél: traktor és teherautó ütközött

Baleset az M7-esnél: traktor és teherautó ütközött

Képünk illusztráció.

Fotó: TOTH IMRE

Szombat reggel, nem sokkal fél kilenc után traktor és kisteherautó ütközött össze Balatonlelle térségében, a Várszói úton, az M7-es autópálya közelében. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították az egyik járművet, és biztosították a területet.

A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki, ezért a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk a környéken.

