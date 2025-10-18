Baleset az M7-esnél: traktor és teherautó ütközött

Szombat reggel, nem sokkal fél kilenc után traktor és kisteherautó ütközött össze Balatonlelle térségében, a Várszói úton, az M7-es autópálya közelében. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították az egyik járművet, és biztosították a területet.

A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki, ezért a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk a környéken.