24 perce
Baleset az M7-esnél: traktor és teherautó ütközött
Képünk illusztráció.
Fotó: TOTH IMRE
Szombat reggel, nem sokkal fél kilenc után traktor és kisteherautó ütközött össze Balatonlelle térségében, a Várszói úton, az M7-es autópálya közelében. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították az egyik járművet, és biztosították a területet.
A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki, ezért a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk a környéken.
