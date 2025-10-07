október 7., kedd

Amália névnap

Fotók

1 órája

Az életéért küzd a fiatal férfi a szörnyű baleset után

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. 

Baleset történt Debrecenben
Súlyos baleset történt Debrecenben
Fotók: Vida Márton Péter

Az Országos Mentőszolgálat a Haon.hu portálnak elmondta, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A Mikepércsi úti baleset sérültjeit a Klinikai Központ Kenézy Gyula campusára szállították. Egyiküket a hétvégén hazaengedték. A másik sérültet jelenleg is a Központi Intenzív Osztályon ápolják, állapota súlyos, életveszélyes. 

A balesetről készült fotók és videó a Haon.hu oldalon érhetők el.

Újra kellett éleszteni a baleset sérültjét 

Somogy útjain egy nappal korábban, vasárnap törtek az autók. Két személyautó karambolozott Pogányszentpéter térségében, a 182-es kilométerszelvény közelében, majd ugyancsak két személyautó ütközött össze a 61-es főút elkerülőjén, a Nagykanizsa felé vezető oldalon, Kaposvár térségében, a jutai lehajtónál – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Végezetül lesodródott az útról, majd a tetejére borult egy személyautó Iharosberény és Pogányszentpéter közötti szakaszán, a 181-es kilométerszelvénynél. A legsúlyosabb baleset azonban este történt, amikor Csurgón betonoszlopnak ütközött egy személyautó Csurgón, az Arany János utcában. Olvasóink információi alapján egy éppen arra járó pécsi ápolónő élesztette újra a balesetet szenvedő utast. 

 

