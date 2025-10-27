Tragédia: fejtetőn állt meg az autó, a sofőr a helyszínen életét vesztette - fotó!

Árokba hajtott, majd az úttestre csapódott és fejtetőn állt meg egy személyautó hétfőre virradó hajnalban Somogyváron, a Kossuth Lajos utcában. A tetejére borult autóban csak a sofőr utazott. A marcali hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és a baleset helyszínének megvilágításában is segítettek. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A hétfő hajnali baleset helyszínén készült fotó. Forrás: Marcali HTP

Egy családi ház tizenöt négyzetméteres melléképületében keletkezett tűz szombat reggel Siójuton, a Petőfi Sándor utcában – tájékoztatott a somogyi katasztrófavédelem. A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az épületben felrobbant egy gázpalack, egy másikat hőhatás ért. Az egységek több oldalról, több vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, amely így nem terjedt tovább. A lángok nem érték el a főépületet. A tűzoltók kiérkezése előtt egy férfi megkezdte az oltást és közben megsérült, őt mentőhelikopter szállította kórházba. Az eset keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárás indult.

Négy autó szenvedett balesetet Kaposváron

Négy gépkocsi karambolozott szombaton, Kaposváron, a 48-as Ifjúság útján, a Hunyadi János utca és a Tallián Gyula utca közötti szakaszon. Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül hármat a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, valamint közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. A balesetben senki sem sérült meg.

Két gépkocsi ütközött össze szombat este az M7-es autópálya 170-es kilométerszelvényénél, Balatonújlak térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban. A marcali hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. A balesetben senki sem sérült meg.