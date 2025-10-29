október 29., szerda

Nárcisz névnap

Zebrán ütötte el az autós a gyalogost ebben a kaposvári kereszteződésben

A figyelmetlen sofőr ellen vádat emeltek. Baleset történt Kaposváron, a zebrán ütötte el az autós a gyalogost.

Kovács Gábor László

A baleset úgy történt, hogy az autóvezető még 2025 májusában Kaposvár egyik belvárosi kereszteződése felé haladt, ahol megállt és elsőbbséget biztosított a védett úton közlekedő autónak. Miután az autóvezető nem látott további járművet, lassan kanyarodni kezdett, de arra már nem figyelt, hogy közben a gyalogos abban bízva, hogy megkapja az elsőbbséget, megkezdte az áthaladást a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen. 

A baleset helyszíne
A balesetben az autó ráhajtott a gyalogos lábára

A kanyarodás során az autó kerekével ráhajtott a gyalogos jobb lábfejére, aki ugyan ki tudta húzni lábát a gumi alól, azonban hat hét alatt gyógyuló, törésekkel járó sérüléseket szenvedett. 

A Kaposvári Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot az autót vezető férfi ellen, aki kanyarodása közben elütötte a zebrán szabályosan közlekedő sértettet. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott a vádlott ellen.

 

