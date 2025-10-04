Brutális baleset a dunántúli halálúton: rég láttál ilyen roncsot

október 4., szombat

A 6-os főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Klein Péter Nándor

Egy személyautó haladt kora reggel a 6-os úton Pécs felé Bonyhádnál, az emelkedőn a belső sávban, szemből pedig egy lengyel kisteherautó jött, amikor eddig tisztázatlan okokból frontálisan összeütköztek – számolt be a balesetről társoldalunk, a Teol.hu. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a személyautó súlyosan sérült vezetőjét mentőhelikopter szállította kórházba, a teherautó sofőrje az eddigi információk szerint szintén súlyosan sérült. 

A baleset képei a Teol.hu oldalon láthatók. 

 

