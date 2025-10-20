október 20., hétfő

Baleset

Szörnyű közúti tragédia történt: elismerte felelősségét a huszonéves nő

Somogyzsitfánál történt a végzetes baleset még szilveszter éjszaka. A vétkes autós elismerte felelősségét, felfüggesztett börtönbüntetést javasol számára az ügyészség.

A Kaposvári Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy húszas éveiben járó nővel szemben, aki egy figyelmetlenül végrehajtott manőverrel végzetes kimenetelű balesetet okozott. A nő 2024 szilveszterének éjszakáján egy Marcali járásban lévő faluban közlekedett, melynek során utasként a barátját szállította úgy, hogy a biztonsági övet egyikük sem használta, illetve a vádlott kisebb mértékben a megengedett sebességhatárt is túllépte.

Somogyzsitfánál történt a végzetes baleset még szilveszter éjszaka

A vádlott a vezetés során magasabb fokozatba akart váltani, ezért lenézett a sebességváltóra, emiatt viszont késedelmesen vette észre, hogy egy erősen jobbra ívelő útkanyarulathoz érkezett, amelynek kezdetén az autójával balra tért. A nő ekkor a járművet hirtelen jobbra kormányozta, melynek következtében az autó bal oldali irányba megcsúszott. 

Így alalkult ki a baleset, elmondása szerint

A vádlott a manőver korrigálása érdekében a járművet erőteljesen fékezni kezdte a párától összefüggően nedves úttesten, mindezek együttes hatására azonban az autó feletti uralmát elveszítette, és a fékezés közben is legalább 50 km/óra sebességgel haladó jármű elejének középső részével az úttest bal oldalán húzódó szalagkorlát beton talapzatának, illetve a szalagkorlát élének csapódott. A baleset során a vádlott utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, de a nőnek is súlyos sérülései keletkeztek.

Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő, és megbánást tanúsító nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. 

 

 

