Bedarálta a nő kezét a mezőgazdasági gép, mentőhelikopter vitte el
Forrás: Répcelaki tűzoltóság
Súlyos sérülés miatt érkezett mentőhelikopter a hétvégén Cirákra. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének – írja a Kisalfold. A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett. A történtekről az Országos Mentőszolgálatnál elmondta, hogy egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba.
Somogyban tragikusan végződött egy hasonló baleset
Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó életét vesztette egy trágyaszóró gép javítása közben. Az 50 év körüli férfi, akit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismertek, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet, és szörnyethalt. A férfi a gép meghibásodása miatt próbált beavatkozni. Belenyúlt a trágyaszóróba, amelynek a kései közé szorulhatott, a daráló pedig működésbe léphetett.