Bedarálta a nő kezét a mezőgazdasági gép, mentőhelikopter vitte el

Súlyos sérülés miatt érkezett mentőhelikopter a hétvégén Cirákra. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének – írja a Kisalfold. A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett. A történtekről az Országos Mentőszolgálatnál elmondta, hogy egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba.

Forrás: Beledi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Somogyban tragikusan végződött egy hasonló baleset

Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó életét vesztette egy trágyaszóró gép javítása közben. Az 50 év körüli férfi, akit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismertek, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet, és szörnyethalt. A férfi a gép meghibásodása miatt próbált beavatkozni. Belenyúlt a trágyaszóróba, amelynek a kései közé szorulhatott, a daráló pedig működésbe léphetett.