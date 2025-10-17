Bekezdtek a rendőrök pénteken, közúti razzia a Cseri úton

Péntek reggel fokozott közúti ellenőrzést tartottak Kaposvár egyik legforgalmasabb útján, a Cseri úton. A helyszínen több rendőr is dolgozott, akik a reggeli forgalomban haladó járműveket állították meg és ellenőrizték. Az akció miatt kisebb torlódás alakult ki a belváros felé vezető sávban, de a forgalom folyamatos maradt.