Nem láttad véletlenül, ki volt: meghúzták a BMW-t ebben a kaposvári utcában

Megsérült a BMW, ezután a kaposvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya helyszínelhagyásos közúti közlekedési baleset miatt indított eljárást.

A megsérült BMW

A parkoló BMW-nek ütköztek

Az ismeretlen autós az általa vezetett ismeretlen színű, forgalmi rendszámú és típusú gépkocsival 2025. október 28-án délelőtt Kaposváron, a Biczó Ferenc utca 15. szám előtti útszakaszon anyagi káros közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest jobb szélén parkoló BMW típusú gépkocsinak, majd a helyszínről adatai hátrahagyása, illetve a hatóság értesítése nélkül elhajtott.

A rendőrség kéri, hogy aki az esemény körülményeivel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.