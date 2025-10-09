október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Brutális baleset Siófoknál, lezárták a 7-es utat

Címkék#sofőr#rendőrség#buszjárat#baleset

Brutális baleset Siófoknál, lezárták a 7-es utat

Képünk illusztráció.

Fotó: Matey István

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök este Siófok közelében, a 7-es főút 105-ös kilométerénél, ahol két személyautó és egy busz ütközött össze. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket.

A személyautókban összesen három ember, a buszon pedig tizenöt utas és a sofőr tartózkodott. Az utasokért mentesítő buszjárat érkezik. A mentési munkálatok idejére a 7-es főutat teljes szélességében lezárták, a rendőrség a forgalmat eltereli.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a térségben, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu