Brutális baleset Siófoknál, lezárták a 7-es utat

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök este Siófok közelében, a 7-es főút 105-ös kilométerénél, ahol két személyautó és egy busz ütközött össze. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket.

A személyautókban összesen három ember, a buszon pedig tizenöt utas és a sofőr tartózkodott. Az utasokért mentesítő buszjárat érkezik. A mentési munkálatok idejére a 7-es főutat teljes szélességében lezárták, a rendőrség a forgalmat eltereli.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a térségben, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.