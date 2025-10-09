Helyi kék hírek
Brutális baleset Siófoknál, lezárták a 7-es utat
Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök este Siófok közelében, a 7-es főút 105-ös kilométerénél, ahol két személyautó és egy busz ütközött össze. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket.
A személyautókban összesen három ember, a buszon pedig tizenöt utas és a sofőr tartózkodott. Az utasokért mentesítő buszjárat érkezik. A mentési munkálatok idejére a 7-es főutat teljes szélességében lezárták, a rendőrség a forgalmat eltereli.
A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a térségben, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.
