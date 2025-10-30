Már megint diótolvajokat fogtak a csonthéjas paradicsomban

Csütörtökön kora reggel öt embert fogtak el a fonyódi rendőrök, akik egy gyugyi diósból loptak el nagy mennyiségű csonthéjast.

A rendőrök összeszedték az ellopott diót. Fotó: Police.hu

Több bejelentés is érkezett a rendőrségre, hogy a Lengyeltóti környékén lévő ültetvényeken a diónak rejtélyes módon lába kél. Legutóbb Gyugyról érkezett bejelentés, amit nem hagytak szó nélkül a fonyódi zsaruk. Addig nyomoztak a környéken, amíg meg nem találták a diómaffia tagjait. Lengyeltótiban került elő a Gyugyról illegálisan leszüretelt csonthéjas, a rendőrök razziát tartottak és három férfit valamint két nőt tartóztattak le, akiket gyanúsítottként hallgattak ki.

A kerítés sem gátolta meg a tolvajokat. Fotó: Police.hu



A rendőrség közleményében kiemelte: lopás esetén a jogszabályok csak a földre hullott termény értékét veszik alapul, nem pedig azt az áldozatos munkát, amit a gazdák a diófák nevelésére és gondozására fordítottak. A somogyi rendőrök azonban elkötelezettek a befektetett munka értékének védelme mellett, ezért minden törvény adta lehetőséget megragadva fellépnek a mások munkájának gyümölcsét semmibe vevő károkozók ellen.

Lába kélt a diónak

Nem ez volt az első rajtaütés, szeptember végén 130 kilónyi lopott dióval kapcsoltak le a rendőrök egy tolvajbandát. – A körzeti megbízottakat egy somogytúri gazda kereste fel szeptember 27-én késő este azzal, hogy dióültetvényén négy ismeretlen személy az éj leple alatt engedély nélkül gyűjti a termést. A dézsmálókat a telek szélén ötödik társuk, a sofőr várta, így fogták menekülőre a közel 130 kilogrammnyi lopott dióval a csomagtartóban. Messze azonban nem juthattak, a rendőrök már a helyszín közelében elfogták őket. Az öt férfit – köztük négy kaposvári és egy látrányi lakost – a Fonyódi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol később lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket – írta a police.hu.