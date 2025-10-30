október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Inflagranti

24 perce

Már megint diótolvajokat fogtak a csonthéjas paradicsomban

Címkék#dió#dióültetvény#rendőr

A somogyi zsaruk nem tétlenkednek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a karácsonyi bejgli sorsa. Ismét lekapcsoltak egy dióbandát, no persze nem azt, amelyik autentikus somogyi népzenét játszik, hanem azt, amelyik a gyugyi dióst dézsmálja.

Koszorus Rita
Már megint diótolvajokat fogtak a csonthéjas paradicsomban

Csütörtökön kora reggel öt embert fogtak el a fonyódi rendőrök, akik egy gyugyi diósból loptak el nagy mennyiségű csonthéjast. 

lopott dió
A rendőrök összeszedték az ellopott diót. Fotó: Police.hu

Több bejelentés is érkezett a rendőrségre, hogy a Lengyeltóti környékén lévő ültetvényeken a diónak rejtélyes módon lába kél. Legutóbb Gyugyról érkezett bejelentés, amit nem hagytak szó nélkül a fonyódi zsaruk. Addig nyomoztak a környéken, amíg meg nem találták a diómaffia tagjait. Lengyeltótiban került elő a Gyugyról illegálisan leszüretelt csonthéjas, a rendőrök razziát tartottak és három férfit valamint két nőt tartóztattak le, akiket gyanúsítottként hallgattak ki. 

A kerítés sem gátolta meg a tolvajokat. Fotó: Police.hu


A rendőrség közleményében kiemelte: lopás esetén a jogszabályok csak a földre hullott termény értékét veszik alapul, nem pedig azt az áldozatos munkát, amit a gazdák a diófák nevelésére és gondozására fordítottak. A somogyi rendőrök azonban elkötelezettek a befektetett munka értékének védelme mellett, ezért minden törvény adta lehetőséget megragadva fellépnek a mások munkájának gyümölcsét semmibe vevő károkozók ellen.

Lába kélt a diónak

Nem ez volt az első rajtaütés, szeptember végén 130 kilónyi lopott dióval kapcsoltak le a rendőrök egy tolvajbandát. – A körzeti megbízottakat egy somogytúri gazda kereste fel szeptember 27-én késő este azzal, hogy dióültetvényén négy ismeretlen személy az éj leple alatt engedély nélkül gyűjti a termést. A dézsmálókat a telek szélén ötödik társuk, a sofőr várta, így fogták menekülőre a közel 130 kilogrammnyi lopott dióval a csomagtartóban. Messze azonban nem juthattak, a rendőrök már a helyszín közelében elfogták őket. Az öt férfit – köztük négy kaposvári és egy látrányi lakost – a Fonyódi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol később lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket – írta a police.hu. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu