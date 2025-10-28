Drámai hajnal: a Sióba zuhant egy kocsi, a sofőr nem élte túl a balesetet

A teol.hu beszámolója szerint vasárnap hajnalban, nem sokkal háromnegyed öt előtt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába érkezett bejelentés arról, hogy egy autó a Sióba hajtott Sárszentlőrincnél, a vashíd közelében. A jármű a tetejére borult és félig a vízbe süllyedt.

A kocsit egy 35 éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen életét vesztette. A mentésben a paksi hivatásos tűzoltók, a nagydorogi önkéntes egységek, valamint egy Mohácsról érkező tűzoltóegység is részt vett. A baleset körülményeit a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.