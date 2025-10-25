Fotók
11 perce
Durva képeken mutatjuk a súlyos vadgázolás helyszínét
Szombat reggel Törökszentmiklós külterületén, a 4-es főút 124-es kilométerénél szerencsétlen találkozás történt egy jármű és egy szarvas között – íjra a szoljon.hu. Az ütközés miatt a teherautó elhagyta az úttestet és az oldalával az árokba borult, a szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A mentésről készült képek megrázó pillanatokat sejtetnek.
A szoljon.hu információi szerint a balesetet elszenvedett jármű sofőrjét fejsérüléssel szállították kórházba. A szarvas nem élte túl a balesetet.
Somogyban is történt szombaton egy vadgázolás, ám az ember és állat számára is szerencsésebb végkimenetellel zárult.
