október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

Durva képeken mutatjuk a súlyos vadgázolás helyszínét

Címkék#árok#teherautó#baleset

Durva képeken mutatjuk a súlyos vadgázolás helyszínét

Szombat reggel Törökszentmiklós külterületén, a 4-es főút 124-es kilométerénél szerencsétlen találkozás történt egy jármű és egy szarvas között – íjra a szoljon.hu. Az ütközés miatt a teherautó elhagyta az úttestet és az oldalával az árokba borult, a szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A mentésről készült képek megrázó pillanatokat sejtetnek.

 

A szoljon.hu információi szerint a balesetet elszenvedett  jármű sofőrjét fejsérüléssel szállították kórházba. A szarvas nem élte túl a balesetet.

Somogyban is történt szombaton egy vadgázolás, ám az ember és állat számára is szerencsésebb végkimenetellel zárult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu