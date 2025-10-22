október 22., szerda

Tűz

2 órája

Durva utazás: Kigyulladtak egy autóbusz kerekei Andocs és Kapoly között

Egy jármű kigyulladt Andocs és Kapoly között a 6505-ös úton.

Képünk illusztráció!

A 6505-ös út 43-as kilométerszelvényénél egy menetrend szerint közlekedő autóbusz első két kereke gyulladt ki, Andocs és Kapoly közötti útszakaszon. 

Információink szerint a jármű vezetője lélekjelenlétének köszönhetően még a tűzoltók kiérkezése előtt, két porral oltó készülékkel sikeresen megfékezte a lángokat. A tabi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral jelenleg is hűtik vissza a busz felforrósodott részeit.

Az autóbuszon húsz utas tartózkodott. Ők a mentési munkálatok idejére elhagyták a járművet, és a tájékoztatás szerint pótló autóbusszal folytatják tovább útjukat. Személyi sérülés nem történt.

 

