Durva utazás: Kigyulladtak egy autóbusz kerekei Andocs és Kapoly között

A 6505-ös út 43-as kilométerszelvényénél egy menetrend szerint közlekedő autóbusz első két kereke gyulladt ki, Andocs és Kapoly közötti útszakaszon.

Információink szerint a jármű vezetője lélekjelenlétének köszönhetően még a tűzoltók kiérkezése előtt, két porral oltó készülékkel sikeresen megfékezte a lángokat. A tabi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral jelenleg is hűtik vissza a busz felforrósodott részeit.

Az autóbuszon húsz utas tartózkodott. Ők a mentési munkálatok idejére elhagyták a járművet, és a tájékoztatás szerint pótló autóbusszal folytatják tovább útjukat. Személyi sérülés nem történt.