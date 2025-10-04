1 órája
„Dolgozni nem tudtok, de pofázni igen!” – vérfürdőbe torkollott a családi vita Bedegkéren
Egy békésnek indult nyári délután rémálommá vált Bedegkéren, amikor egy apa annyira elvesztette a fejét, hogy két saját fiára is késsel rontott. A támadás után mindkét fiút életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg őket a biztos haláltól.
A családban már korábban is mindennaposak voltak a viták. Az 50 év körüli H. Gy. gyakran vádolta fiait azzal, hogy „dologtalanok” és nem segítenek a ház körüli munkákban. A veszekedések néha tettlegességig fajultak, de azon az augusztusi napon minden határon túllépett a feszültség.
Amikor H. Gy. hazatért, feldühödött, hogy a fiúk megint nem dolgoztak. Előbb az udvaron szólalkozott össze idősebb fiával, majd bent a házban újra egymásnak estek. A férfi éppen vacsorázni készült – kezében egy 13 centis, borotvaéles késsel –, amikor a vita elszabadult. Egy pillanat alatt szívtájékon szúrta idősebb fiát, aki összeesett, életveszélyes sérüléseket szenvedve.
A segélykiáltásokat hallva berohant a kisebbik fiú, hogy lefogja az apját – de ekkor ő is súlyosan megsebesült, amikor az apa a késsel elvágta a karján futó főeret.
Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a fiúkat
Mindkét fiút azonnal kórházba vitték, és megműtötték. Az orvosi jelentés szerint az egyik szúrás mindössze három centiméterre volt a szívtől – a támadás akár halálos is lehetett volna.
A bíróság megállapította, hogy H. Gy. szándékosan és tudatosan támadt fiaira, nem önvédelemből vagy véletlenül. A Somogy Megyei Bíróság végül nyolc év hat hónap börtönbüntetésre és nyolc év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit emberölés kísérlete és életveszélyt okozó testi sértés miatt.
Az eset még 2000-ben történt, és éppen 25 éve számolt be róla a Somogyi Hírlap, amely akkoriban a legkeményebb somogyi bűnügyekről is nyíltan írt.