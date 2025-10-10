1 órája
Rejtély: eltűnt egy 55 éves matektanár
Kaszás Nikolett ügye hatalmas felháborodást váltott ki az emberekből, de arra senki sem számított, hogy akár ilyen rövid időn belül megtörténhet hasonló eset még egyszer. Eltűnés: ezúttal egy 55 éves matektanárnak veszett nyoma.
Úgy tudni, hogy az eltűnés a Pilisben történt, pont mint a lány esetében – a személy egy 55 éves matektanár.
- Újabb eltűnés a Pilisben! Információink szerint az 55 éves, matektanárként dolgozó Miklovicz Andrásnak veszett nyoma. Az elsődleges információk szerint a férfi Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi-hegységbe, de azóta se tért haza.
- Tucatnyi eltűntkereső indult a nyomába, de egyelőre nem találták meg. A Bors azonban megtudott néhány hátborzongató részletet az üggyel kapcsolatban.
- Az 55 éves, matektanárként dolgozó Miklovicz Andrásnak október 3-án veszett nyoma. Az elsődleges információk szerint ő is a Pilisbe ment, mint korábban Nikolett. A Bors információi szerint azonnal keresőcsapatok indultak utána, de egyelőre nem találták meg.
- Lapunk elérte a férfi családját, akik azt mondták, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni, de kiderült, hogy nagyon megviseli őket András eltűnése. Elárulták, nem az első, hogy a férfit eltűntként keresik, írta a Bors.
Drón, hőkamera, csatárlánc, eltűnés - van olyan somogyi akció, amelyben 15 életmentő vesz részt
Bodó László, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) parancsnoka pénteken kérdésünkre azt mondta: ha az eltűnt személy beteg, demens, kiskorú, illetve öngyilkosságra utaló jelek vannak, akkor azonnal elindul a kutatás. Csapatuk évente legalább 10 ilyen akcióban vesz részt, 2025-ben is bekapcsolódtak eltűnt személyek keresésébe.
– Drón, terepjáró képességű jármű és hőkamera is segíti a munkánkat – közölte a parancsnok. – Tőlünk általában 4-15 személy működik közre a kutatásban.
Bodó László kiemelte: az erdős területeken, ahová a drón nem lát be, csatárláncban dolgozik a csapat. A Kötélnek két hőkamerás drónja van, a legújabb beszerzés idei. Ezen kívül kutyás kiképzés is zajlik a csapatnál: négy ebet nyomkövető továbbá rom- és terület kutatásra készítenek fel. Tavasszal kezdték a munkát, s az első periódus előreláthatóan márciusig tart.
Simonfa - időben érkeztek: itt került elő az eltűnt férfi
Még időben érkezett a segítség és szerencsésen rátaláltak arra az eltűnt férfira, akit a KÖTÉL Egyesület önkéntesei mentettek ki a simonfai erdőből. Az életmentők a rendőrség kérésére vonultak a helyszínre, akikkel közösen keresték a férfit. Végül megtalálták és közösen vitték az egyesület terepjárójáig, amellyel a járható útig szállították, ott átadták a mentőszolgálat munkatársainak.