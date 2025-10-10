Rejtély: eltűnt egy 55 éves matektanár

Úgy tudni, hogy az eltűnés a Pilisben történt, pont mint a lány esetében – a személy egy 55 éves matektanár.

Újabb eltűnés a Pilisben ! Információink szerint az 55 éves, matektanárként dolgozó Miklovicz Andrásnak veszett nyoma. Az elsődleges információk szerint a férfi Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi-hegységbe, de azóta se tért haza.

Az 55 éves, matektanárként dolgozó Miklovicz Andrásnak október 3-án veszett nyoma. Az elsődleges információk szerint ő is a Pilisbe ment, mint korábban Nikolett. A Bors információi szerint azonnal keresőcsapatok indultak utána, de egyelőre nem találták meg.

Lapunk elérte a férfi családját, akik azt mondták, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni, de kiderült, hogy nagyon megviseli őket András eltűnése. Elárulták, nem az első, hogy a férfit eltűntként keresik, írta a Bors.

Bodó László, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) parancsnoka pénteken kérdésünkre azt mondta: ha az eltűnt személy beteg, demens, kiskorú, illetve öngyilkosságra utaló jelek vannak, akkor azonnal elindul a kutatás. Csapatuk évente legalább 10 ilyen akcióban vesz részt, 2025-ben is bekapcsolódtak eltűnt személyek keresésébe.

– Drón, terepjáró képességű jármű és hőkamera is segíti a munkánkat – közölte a parancsnok. – Tőlünk általában 4-15 személy működik közre a kutatásban.

Bodó László kiemelte: az erdős területeken, ahová a drón nem lát be, csatárláncban dolgozik a csapat. A Kötélnek két hőkamerás drónja van, a legújabb beszerzés idei. Ezen kívül kutyás kiképzés is zajlik a csapatnál: négy ebet nyomkövető továbbá rom- és terület kutatásra készítenek fel. Tavasszal kezdték a munkát, s az első periódus előreláthatóan márciusig tart.

Simonfa - időben érkeztek: itt került elő az eltűnt férfi

Még időben érkezett a segítség és szerencsésen rátaláltak arra az eltűnt férfira, akit a KÖTÉL Egyesület önkéntesei mentettek ki a simonfai erdőből. Az életmentők a rendőrség kérésére vonultak a helyszínre, akikkel közösen keresték a férfit. Végül megtalálták és közösen vitték az egyesület terepjárójáig, amellyel a járható útig szállították, ott átadták a mentőszolgálat munkatársainak.