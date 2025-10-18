Helyi kék hírek
1 órája
Eltűnt egy férfi Csisztánál, végigkutatták a mocsarat a speciális mentők
Fotó: Ensuper
Nemsokkal éjfél után a műveletirányítás kérésére a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat egységei vonultak Csisztapusztára, ahol egy 51 éves férfi eltűnését jelentették. A mocsaras, lápos területet közel két órán át kutatták, míg végül a férfit élve és sértetlenül megtalálták.
A mentésben a rendőrség munkatársaival együttműködve dolgoztak a KÖTÉL önkéntesei, akik köszönetet mondtak a hatóságoknak a közös, eredményes beavatkozásért.
