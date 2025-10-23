Ezért állja el mentőautó az utat Magyaratád és Toponár között

– Pályaelhagyásos baleset történt, mely során ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek – avatott be a baleset részleteibe Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

A műszaki mentés és a helyszínelés ide alatt forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani, ugyanis félpályán halad a forgalom.

Mentő is érkezett a baleset helyszínére, ugyanis ketten is könnyebb sérülést szenvedtek

Fotó: Olvasói fotó