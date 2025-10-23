október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulók
Közlekedési baleset

57 perce

Ezért állja el mentőautó az utat Magyaratád és Toponár között

Címkék#Baleset-infó#Magyaratád#baleset

Baleset történt csütörtök este 6505 úton, a tízes kilométerszelvénynél, Magyaratád és Toponár között.

Klein Péter Nándor

– Pályaelhagyásos baleset történt, mely során ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek – avatott be a baleset részleteibe Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
A műszaki mentés és a helyszínelés ide alatt forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani, ugyanis félpályán halad a forgalom.

Mentő is érkezett a baleset helyszínére, ugyanis ketten is könnyebb sérülést szenvedtek
Fotó: Olvasói fotó

 

 

 

 

