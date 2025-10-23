Közlekedési baleset
57 perce
Ezért állja el mentőautó az utat Magyaratád és Toponár között
Baleset történt csütörtök este 6505 úton, a tízes kilométerszelvénynél, Magyaratád és Toponár között.
– Pályaelhagyásos baleset történt, mely során ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek – avatott be a baleset részleteibe Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
A műszaki mentés és a helyszínelés ide alatt forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani, ugyanis félpályán halad a forgalom.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre