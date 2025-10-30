október 30., csütörtök

Fejszével követelte eladott mobiltelefonjának árát a dühöngő férfi

A vevő fizetett, de az eladó újabb követeléssel állt elő. Végül előkerült a fejsze, ezzel támadt a családra egy döhöngő férfi, hogy megkapja egy eladott mobiltelefon árának második részletét.

Fejszével követelte eladott mobiltelefonjának árát a dühöngő férfi

Egy mobiltelefon kialkudott vételárának második részletét erőszakkal akarta megszerezni egy fiatalember, ehhez egy fejsze volt az eszköze. Még 2025 márciusában megvételre ajánlott fel egy mobiltelefont ismerősének, amit végül 5 ezer forintért értékesített neki. Másnapra azonban a férfi meggondolta magát és még 5 ezer forintot vagy a telefon visszaadását kérte. 

Előkerült a fejsze az adásvételi vitában

A vevő beleegyezett a további pénz kifizetésébe azzal, hogy nem azonnal, de még aznap oda adja. Az eladó látszólag elfogadta a későbbi fizetést, viszont az ígéret után többször is érdeklődött a családnál. A sikertelen üzenetváltásoktól azonban dühös lett és egy fejszével felszerelkezve a vevő otthonához indult. A feldúlt férfi rárontott a családra és mivel ismerősét nem találta otthon, annak élettársától követelte a fennmaradó összeget, miközben a fejszével hadonászva bántalmazással fenyegette. 

A férfi kezéből a fejszét végül a helyszínre érkező testvére vette ki, majd távozásuk után a sértett család értesítette a rendőrséget. A Kaposvári Járási Ügyészség önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a fiatal férfi ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

 

