Fejtetőre állt egy autó Csurgón

Betongyámnak (a betongyámot a fa oszlopok rögzítésére és megtámasztására használják - a szerk.) ütközött egy személyautó Csurgón, az Arany János utcában. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A csurgói önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj kiérkezése előtt egy arra járó szabadnapos tűzoltó áramtalanította a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.

Borítóképünk illusztráció!