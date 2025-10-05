Közlekedési baleset
2 órája
Fejtetőre állt egy autó Csurgón
Betongyámnak (a betongyámot a fa oszlopok rögzítésére és megtámasztására használják - a szerk.) ütközött egy személyautó Csurgón, az Arany János utcában. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A csurgói önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj kiérkezése előtt egy arra járó szabadnapos tűzoltó áramtalanította a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.
Borítóképünk illusztráció!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre