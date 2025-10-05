október 5., vasárnap

Közlekedési baleset

2 órája

Fejtetőre állt egy autó Csurgón

Címkék#Katasztrófavédelem#személyautó#Csurgó#baleset

Klein Péter Nándor

Betongyámnak (a betongyámot a fa oszlopok rögzítésére és megtámasztására használják - a szerk.) ütközött egy személyautó Csurgón, az Arany János utcában. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A csurgói önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj kiérkezése előtt egy arra járó szabadnapos tűzoltó áramtalanította a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.

Borítóképünk illusztráció! 

