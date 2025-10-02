Baleset
Felborult egy autó és ezzel a béke is a Béke utcában
A balesetben az ütközés következtében az egyik autó fel is borult. A helyszínen a kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
Összeütközött két személyautó Kaposváron, a Béke utcában. Az ütközés következtében az egyik autó felborult, de az ütközésben résztvevők a járművet el tudták hagyni, a tűzoltók megérkezése előtt. A helyszínen a kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították az egyik gépjárművet. Az autókban csak a sofőrök utaztak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
