Felborult egy autó és ezzel a béke is a Béke utcában

Összeütközött két személyautó Kaposváron, a Béke utcában. Az ütközés következtében az egyik autó felborult, de az ütközésben résztvevők a járművet el tudták hagyni, a tűzoltók megérkezése előtt. A helyszínen a kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították az egyik gépjárművet. Az autókban csak a sofőrök utaztak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.