Baleset

34 perce

Felborult egy autó Somogy határában, teljes az útzár

Címkék#útzár#baleset#Somogy

Fotó: Kovács Liuliána

Felborult egy személyautó Vásárosdombó és Kaposszekcső között a 611-es főúton, a 7-es kilométernél péntek délután. A dombóvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.

 

