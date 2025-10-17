Felborult egy autó Somogy határában, teljes az útzár

Felborult egy személyautó Vásárosdombó és Kaposszekcső között a 611-es főúton, a 7-es kilométernél péntek délután. A dombóvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.