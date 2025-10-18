Helyi kék hírek
57 perce
Felismeri ezt a két amazont? Elfelejtettek fizetni a ruhákért, segítsen nekik emlékezni!
A Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozást indított két ismeretlen nő ellen, akik szeptember 13-án dél körül egy Berzsenyi utcai üzletből ruhákat loptak el. Az esetről biztonsági kamerafelvételek is készültek, ezeken jól látható a két feltételezett elkövető.
A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik felismerik a képeken látható nőket, vagy bármilyen információval rendelkeznek az esetről. Bejelentést tenni lehet személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányságon (Szent Imre utca 12.), telefonon a 06-82/502-700 számon, illetve a Telefontanú 06-80/555-111 zöld számán vagy a 112-es segélyhívón.
