Felrobbant egy gázpalack Siójuton, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre

Egy családi ház tizenöt négyzetméteres melléképületében keletkezett tűz Siójuton, a Petőfi Sándor utcában szombat délelőtt. A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az épületben felrobbant egy gázpalack, egy másikat hőhatás ért. Az egységek négy vízsugárral oltották a lángokat, amelyek továbbterjedését megakadályozták. A munkálatok közben folyamatosan hűtötték a hőhatást ért gázpalackot. A tűz nem érte el a főépületet. Jelenleg az utómunkálatokat végzik a helyszínen, ahová a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.