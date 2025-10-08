Baleset
15 perce
Kerüld el most a Fonyód és Lengyeltóti közötti útszakaszt, pórul járt az autós
Fotónk illusztráció.
Egy traktor vontatmányával ütközött össze egy személyautó a 6701-es út Fonyódról Lengyeltóti felé vezető szakaszán, a 44. és a 45. kilométer között szerda reggel. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyből hűtőfolyadék folyt az úttestre. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre