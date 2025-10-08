október 8., szerda

Baleset

15 perce

Kerüld el most a Fonyód és Lengyeltóti közötti útszakaszt, pórul járt az autós

Kerüld el most a Fonyód és Lengyeltóti közötti útszakaszt, pórul járt az autós

Fotónk illusztráció.

Egy traktor vontatmányával ütközött össze egy személyautó a 6701-es út Fonyódról Lengyeltóti felé vezető szakaszán, a 44. és a 45. kilométer között szerda reggel. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyből hűtőfolyadék folyt az úttestre. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

 

