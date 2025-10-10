Fotókon a brutális siófoki baleset, ahol busz ütközött autóval

Helyszíni fotókat kaptunk a csütörtöki balesetről. Ahogy arról beszámoltunk, összeütközött egy busz és két személyautó csütörtök este a 7-es főúton Siófok térségében.

Fotók: Siófok HTP

A személyautókban összesen hárman utaztak, a balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A busz vezetője és tizenöt utasa az eset során nem sérült meg, értük mentesítő járat érkezett a helyszínre. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt.