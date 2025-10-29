Karambol a 61-esen
1 órája
Frontális karambol Somogyban, négyen utaztak az autókban
Két személyautó karambolozott Somogyban, a két gépjárműben összesen négyen utaztak.
Képünk illusztráció.
Fotó: Vida Márton Péter
Frontálisan karambolozott két személygépjármű Inkén, a 61-es főút és a Kossuth utca kereszteződésénél. Információink szerint a két személyautóban összesen négyen utaztak. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
