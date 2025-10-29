október 29., szerda

Karambol a 61-esen

48 perce

Frontális karambol Somogyban, négyen utaztak az autókban

Két személyautó karambolozott Somogyban, a két gépjárműben összesen négyen utaztak.

Dombi Regina
Frontálisan karambolozott két személygépjármű Inkén, a 61-es főút és a Kossuth utca kereszteződésénél. Információink szerint a két személyautóban összesen négyen utaztak. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

