Frontális karambol Somogyban, négyen utaztak az autókban

Frontálisan karambolozott két személygépjármű Inkén, a 61-es főút és a Kossuth utca kereszteződésénél. Információink szerint a két személyautóban összesen négyen utaztak. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.