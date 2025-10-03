Gyermekjátékokkal vágta át a csalódott szülőket az álasztalos

Akik gyermekjátékokat akartak venni egy asztalostól, ráfizettek, mert egy online csalóval volt dolguk. 2023. augusztusától internetes közösségi piactéren hirdette asztalos szolgáltatását. A gyermekes családok körében rendkívül népszerű házikóágyak, kültéri gyermekjátékok, különböző szobabútorok, nyílászárók elkészítését és szállítását vállalta.

Gyermekjátékokat hirdetett, az ügyészség vádat emelt

A gyermekjátékokat nem küldte el a csaló

A hirdetésre jelentkező sértettek az álasztalos kérésének megfelelően a megrendeléskor előre kifizették a termék vételárának egy részét, azonban mivel a azonban az eladónak már a megrendelések felvételekor sem állt szándékában a teljesítés, a sértettek sem a terméket nem kapták meg, sem a kifizetett pénzt nem kapták vissza.

2024 októberéig 18 sértettet ejtett tévedésbe, akiknek összesen 2 millió forint összegű kárt okozott. A legrosszabbul járt sértett majdnem fél millió forintot fizetett ki előre a családi háza belső nyílászáróira.

A Marcali Járási Ügyészség kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó férfi ellen. A hasonló bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárás hatálya alatt álló vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában.