Tragédia: halált okozott a kazánhiba Marcaliban

Kereken 25 éve írt a Somogy Hírlap arról, hogy egy halálos baleset rázta meg vármegyénket. Marcaliban egy 60 éves férfi a kazánt ellenőrizte, amikor az felrobbant. A szerencsétlenség során a férfi életét vesztette, ez idő alatt a családja is a házban tartózkodott, a felesége és a gyermekek sértetlenül megúszták a balesetet.

Halálos baleset: kazánrobbanás sokkolta 25 éve Marcalit.

Fotó: Alexander Oganezov / Shutterstock - Illusztráció

Mi okozta a halálos balesetet?

A gázrobbanást emberi mulasztás okozta. A fűtés beindításakor nem nyitották meg a szakaszoló csapokat, emellett hiányzott az a biztonsági vezeték is, amely a gázömlést megszüntethette volna. A hibák együttesen oda vezettek, hogy a kazánban felgyülemlett gáz nem tudott távozni, és amikor a férfi hozzáért a berendezéshez, a levegőbe kerülő szikra elegendő volt a robbanáshoz.

A kazán a túlnyomás következtében robbant szét. Tűz nem keletkezett, de a kazánház ablakai kitörtek és a mellette álló lakóépület fala is megrepedt a detonációtól. Az idős ember halálát az okozta, hogy amikor felrobbant a kazán éppen mellette tartózkodott és a robbanás olyan erővel csapta a falnak, hogy azt nem élhette túl.

- nyilatkozott a balesetről 25 éve Pintér Géza a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság akkori ügyeletese.

A balesettel kapcsolatban a Somogy Kéményseprő Mester Kft. ügyvezetője Farkas József is megszólalt. A szakember szerint ez a probléma lassan alakulhatott ki, a hiányosságok hónapokon át észrevétlenül maradhattak.

A fűtésszerelők gyakran véletlenül megszüntetik azt a biztonsági vezetéket, amit túlnyomáskor, a felesleges gőz elvezetésére találtak ki. Ennek beszerelését első nap tanítják a fűtésszerelőknek, nem ritkán azonban mégis elmarad.

- nyilatkozta a Somogyi Hírlap megkeresésére egykor a szakember.