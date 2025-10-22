Hármas karambol miatt három kilométeres a torlódás az M7-esen

Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél szerda este – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A járművekben összesen négy ember utazott. A balesetnél a törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett pályaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform információi szerint jelenleg közel három kilométeres a torlódás, ugyanis a sérült járművek elfoglalják a belső sávot.

Borítóképünk illusztráció!