Közlekedési baleset

1 órája

Hármas karambol miatt három kilométeres a torlódás az M7-esen

Címkék#Balaton#Katasztrófavédelem#autópálya#Útinform#baleset

Klein Péter Nándor

Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél szerda este – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A járművekben összesen négy ember utazott. A balesetnél a törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett pályaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform információi szerint jelenleg közel három kilométeres a torlódás, ugyanis a sérült járművek elfoglalják a belső sávot. 
Borítóképünk illusztráció! 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
