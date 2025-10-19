október 19., vasárnap

Nándor névnap

Hármas karambol történt a Balaton parton – mentőhelikopter a helyszínen, teljes útzár

Címkék#útzár#karambol#Balaton#áramtalanít#Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Harsányi Miklós
Fotónk illusztráció.

Fotó: EVGEIIA

– Összeütközött egy személyautó és két motoros Zamárdi és Siófok határánál, a 7-es főúton, a Vadkacsa utca közelében – közölte vasárnap délután a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

 A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

 

