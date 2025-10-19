Hármas karambol történt a Balaton parton – mentőhelikopter a helyszínen, teljes útzár

– Összeütközött egy személyautó és két motoros Zamárdi és Siófok határánál, a 7-es főúton, a Vadkacsa utca közelében – közölte vasárnap délután a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.