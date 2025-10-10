október 10., péntek

32 perce

Hatalmas lángokkal ég egy lakóház Ságváron, lezárták a környéket

Címkék#munkálatok#láng#Ságvár#rendőr

Képünk illusztráció.

Fotó: Lang Róbert

Tűz ütött ki péntek este Ságváron, a Fő utcában. A lángok egy lakóházban csaptak fel, a helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik jelenleg is dolgoznak a tűz megfékezésén.

A 65-ös főút belterületi, érintett szakaszát a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták. A hatóságok arra kérik az arra közlekedőket, hogy kerüljék el a területet, és kövessék a rendőrök útmutatásait. Az eset körülményeit vizsgálják.

 

