Hatalmas tűz pusztított Barcson: két autó és két motor is kiégett a garázsban

#Barcs#garázsban#gázpalack

Sonline.hu
Hatalmas tűz pusztított Barcson: két autó és két motor is kiégett a garázsban

Tűz ütött ki egy több épületrészből álló, 120 négyzetméter alapterületű melléképületben péntekre virradó éjjel, Barcs Fő utcáján. Az épület garázsában két autó és két motor teljes terjedelmében lángolt, a tűz pedig a tetőszerkezetre is átterjedt. A barcsi és a szigetvári hivatásostűzoltók kihoztak egy szén-dioxid-palackot és több felhasadt propán-bután-gázpalackot az épületből. A tüzet több vízsugárral sikerült elfojtani. Az egységek a garázs melletti helyiségből tizenöt nyulat mentettek ki, majd helyezték őket biztonságba. 

Hatalmas tűz pusztított Barcson: két autó és két motor is kiégett a garázsban

Fotók: Katasztrófavédelem

 

 

