Baleset
3 órája
Hátulról csapódott az egyik autó a másikba az M7-esen
Forrás: MW
Fotó: Pozsgai Ákos
Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya 17-es kilométerénél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon, Érd térségében. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A sztráda érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.
